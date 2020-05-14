تراند اليوم : بالفيديو .. كواليس مشهد حادث كمين الفرافرة في الإختيار

نشر الفنان عبد الرحمن القليوبي فيديو من كواليس تصوير مسلسل الإختيار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام”.

وعلق عبدالرحمن القليوبي، قائلا: “Making ???????? -من تصوير مشهد حادث كمين الفرافره”.

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.

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ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.