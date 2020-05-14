تراند اليوم : إنتهاء خدمة “المنسى” فى سيناء فى الحلقة 20 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الأربعاء، التى جاءت تحت عنوان “الطريق إلى الجنة”، وشهدت الحلقة الحديث بين “المنسى” وأحد أفراد كتيبته ومدى تأكده من أن “عشماوى” و”عبد الحميد” هما من قاما بعملية الإعتداء الإرهابى على كمين الفرافرة.

كما شهدت الحلقة الـ 20، انتهاء خدمة “المنسى” فى سيناء وتوديعه لأفراد الكتيبة من الضباط والجنود.

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وعلى جانب آخر، نجد “عشماوى” يقرر الرحيل إلى ليبيا فى الغرب، وذلك بعد إصابته فى عملية الفرافرة وحدوث كسر مضاعف بقدمه، ويسافر هو وزميله عماد عبد الحميد، ويكون فى استقبالهما الشيخ “عمر”.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.