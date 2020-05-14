تراند اليوم : والله ماهتعرفو تاخدو حد مننا .. أمير كرارة يشعل تويتر بهذا التعليق

نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” فيديو قصيرا مدته 10 ثوان.

علق امير كرارة على الفيديو قائلا : “وزى ما قال منسى احنا كتير ومبنخلصش”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :

أفضل مسلسل في رمضان الاختيار شابوه أمير كراره كالعادة

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الله يرحمه الشهيد البطل أحمد منسى ويجعل مثواه جنة الفردوس يا رب العالمين

بالتوفيق ان شاء الله ومن نجاح لنجاح عمل عظيم ومشرف ربنا يحميكم ويبارك فيكم

مسلسل ” الاختيار ” بطولة الفنان امير كرارة , الذى يجسد شخصية الشهيد احمد منسى , ويشاركة الفنان أحمد العوضى بتجسيد شخصية الارهابى هشام عشماوى.