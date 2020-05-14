شاهد رد فعل أسرة احمد زاهر علي تفاصيل شخصيته في البرنس

حالة من الجدل الشديد أثارها الفنان أحمد زاهر من خلال مسلسله الجديد "البرنس" الذي يخوض به الموسم الرمضاني الجاري بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، وذلك بسبب تفاصيل الشخصية التي يقدمها.

وشارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بمقطع مصور ظهر من خلاله مع أسرته داخل منزله وهم يتحدثون عن شخصيته في مسلسل البرنس .

وظهرت أسرة الفنان أحمد زاهر وهم يصرخون بأسم فتحي وهو أسم الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل، وبعدها قامت أبنته ليلي بالإمساك برقبته وكأنها تنتقم منه، ليقول ضاحكا " أنا مش فتحي والله".

يشار إلي ان مسلسل البرنس يقوم ببطولته روجينا وأحمد زاهر ومحمد رمضان ونور ورحاب الجمل وإدوارد وسلوي عثمان وريم سامي ودنيا عبدالعزيز ومحمد علاء ومحمد ضياء وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وأستطاع أبطال العمل خلال الأيام القليلة الماضية أن يحققوا نجاحا كبيرا للغاية بسبب أحداث المسلسل المميزة والتي لفتت إنتباه الكثيرين من متابعي الدراما المصرية.

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