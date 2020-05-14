محمد رمضان ينقل مشهد بحذافيره من ابن حلال للبرنس

أزمة جديدة وقع بها صناع مسلسل البرنس خلال الأيام الماضية بعد ان عرضت أحد الحلقات التي ظهر خلالها الفنان محمد رمضان وهو يدخل أحد السجون ويتم إستقباله من قبل المسئولين عن السجن وتم تسليط المياة عليه، وهو نفس المشهد الذي تم تقديمه في مسلسل أبن حلال الذي قدمه الفنان محمد رمضان منذ عدة اعوام أيضا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية المشهد وقام الكثيرين بمقارنة المشهدين ببعضهم.

يشار إلي ان الفنان محمد رمضان أنتقد في بداية عرض العمل أيضا بعد أن ظهر خطا ملفت للنظر عندما ظهرت سيارة تعرضت لحادث شديد وبعدها تم تصليح السيارة لتظهر السيارة بنوع أخر تماما .

وشارك في بطولة مسلسل البرنس كل من محمد رمضان وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر وريم سامي ومحمد علاء وسلوي عثمان وأحلام الجريتلي وأحمد داش وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول عدد من الأشقاء يقومون بقتل زوجة شقيقهم لخلافهم علي الميراث وقاموا بسجن أخيهم وخطف أبنته لكي يتنازل عن منزله، ومن المقرر أن يخرج هذا الأخ من السجن ليبدأ في الإنتقام من أشقائه .

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