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شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع الفيديو والصور إنستقرام بصورة أعلنت من خلالها عن ترشحها للحصول علي جائزة أفضل 100 وجه بالعالم والتي يعلن عنها قائمة tc الشهيرة .
وتنافس الفنانة هنا الزاهد الفنانة ياسمين صبري ضمن هذه المسابقة الشهيرة، التي ترشح لها مجموعة كبيرة من نجوم الفن بكافة دول العالم من بينهم جنيفر لوبيز، وكريستين ستيوارت، وسيلينا جوميز، وهيفاء وهبي، وكيم كاردشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت، ونانسي عجرم.
فيما ينافس في الرجال كل من ظافر العابدين وكريستيانو رونالدو وغيرهم الكثيرين من نجوم العالم .
يشار إلي ان الفنانة ياسمين صبري تخوض الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل فرصة تانية التي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد مجدي ومحمود البزاوي وأيتن عامر وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، فيما غابت الفنانة هنا الزاهد عن الموسم الرمضاني الجاري بعد
النجاح الكبير لمسلسل الواد سيد الشحات التي قدمته العام الماصي مع زوجها الفنان أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن ومجموعة من نجوم الكوميديا .
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كانت هذه تفاصيل خبر منافسة بين هنا الزاهد وياسمين صبري على لقب "أجمل وجه في العالم" أيهما الأحق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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