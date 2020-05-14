مها احمد: يا رب أحمد ابني أمانة بين ايديك

شارك الفنان مها أحمد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمنشور دعت من خلالها لنجلها الأكبر أحمد وقالت "يارب أحمد إبني وحبيبك أمانة بين إيديك، حافظلي عليه وإبعد عنه كل شر ونجيه يارب العالمين"، وتفاعل معها الكثيرين من نجوم الفن من أصدقائها وعدد من محبيها ومتابعيها وحرصوا علي ادعاء لنجلها تضامنا معها .

يشار إلي ان نجل الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل هو من ذوي القدرات الخاصة ويعاني من صعوبة في الحركة منذ ولادته وقاموا عدة مرات بمحاولة علاجه في أحد الدول الوربية ولكنهم لم يجدوا حلا لمرضه حتي الان .

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد قد غابت عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة للغاية وتضع كافة تركيزها في تقديم البرامج الإجتماعية التي تهتم بشأن الأسرة المصرية والسيدات .

علي ناحية أخر قد ظهر الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد وتحدث عن الحالة الصحية لنجله وقال أنه ولد بهذا المرض وأخذ عهد علي نفسة بأن يظل يتولي أمره حتي أن يجد له علاج.

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