بيومي فؤاد: رجالة البيت مسلسل فاشل وكلنا دمنا فيه تقيل !

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن فشل مسلسلهم الجديد " رجالة البيت" الذي يقوم ببطولته بجانب أكرم حسني وأحمد فهمي ولطفي لبيب وويزو وغيرهم الكثيرين من نجوم الكوميديا، والذي يذاع حاليا عبر عدد من القنوات الفضائية .

وقال بيومي فؤاد في تصريحات صحفية أن المسلسل قد فشل بالفعل ولم يحقق النجاح المتوقع له بسبب العديد من الأزامات التي واجهت العمل بسبب ضعف في سيناريو وحوار العمل، وأشار إلي أن العمل مكون من عدد من ألأسكشات وانها لم تحقق النجاح .

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يشار إلي ان بيومي فؤاد قد تسبب في إيقاع نجله في موقف محرج، وخرج نجله واعلن عن هذا الموقف عبر حسابه علي فيسبوك وقال "راجعين من الشغل أنا ووالدي فاستأذنته أمشي وراه عشان يعديني لو في كماين بما إنه معاه تصريح وأنا لأ فوافق ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك إنه ابني أنا ماعرفهوش.

وأضاف "ومشي وقفل تليفونه المهم أنا دلوقتي بقالي أهو ساعة الكمين موقفني لو أي حد ينفع ييجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم".

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