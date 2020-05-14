هجوم على شريف منير بعد هذا المشهد مع ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، صورة من مسلسلها الجديد ونحب تاني ليه التي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري.

وانهالت الكثير من التعليقات علي الصورة التي نشرتها ياسمين عبدالعزيز وكان التعليقات كالاتي " أحسن تستاهل ها هيا كانت معاك وبتحبك، ما هيا كانت في ايدك وانت إلا سبتها، والله فرحت کثیر لما اعتزلت غالیه".

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يشار إلي ان مسلسل ونحب تاني ليه يشارك في بطولته كل من شريف منير وياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

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يشار إلي أن مسلسل ونحب تاني ليه لم يحقق النجاح المتوقع له خاصة وأن موعد طرحه علي الفضائيات يتزامن مع عرض مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية.

ويقضي الفنان شريف منير شهر رمضان الجاري بين موقع التصوير وبين أسرته وحفيدته التي يقضي معها أغلب أوقاته وأبنته أسما وزوجها الفنان محمود حجازي، ومن المفترض أن يحضل علي أجازه إلي نهاية فترة عيد الفطر وبعدها من الممكن ان يعود لتقديم برنامجه الشهير أنا وبنتي.

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