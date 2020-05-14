إلهام علي تكشف اسم خطيبها وهو من الوسط الفني

أشارت الممثلة السعودية ​إلهام علي​ للمرة الأولى الى أن خطيبها من الوسط الفني ويعمل ممثلاً، وهو من مدينة الرياض ويُدعى خالد، رافضة الإفصاه عن إسمه الثنائي.

وخلال إستضافتها في برنامج "قلب مفتوح"، أوضحت علي أنها لم تكشف تفاصيل خطوبتها وهوية خطيبها، لأنها حياتها الخاصة وتقلق من التدخلات، التي قد تحصل من الجمهور. وأشارت إلى أن "خطيبها لم يكن لديه أي مشكلة في إعلان تفاصيل خطوبتهما والكشف عن هويته"، وقالت إنها إتفقت معه على إقامة حفل زفاف وإرتداء الفستان الأبيض، وأضافت: "بس باين بينسحب عليّ وما هلبسه وكمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر"، في إشارة منها إلى أزمة تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات.وخلال إستضافتها في برنامج "قلب مفتوح"، أوضحت علي أنها لم تكشف تفاصيل خطوبتها وهوية خطيبها، لأنها حياتها الخاصة وتقلق من التدخلات، التي قد تحصل من الجمهور.

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وأشارت إلى أن "خطيبها لم يكن لديه أي مشكلة في إعلان تفاصيل خطوبتهما والكشف عن هويته"، وقالت إنها إتفقت معه على إقامة حفل زفاف وإرتداء الفستان الأبيض، وأضافت: "بس باين بينسحب عليّ وما هلبسه وكمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر"، في إشارة منها إلى أزمة تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات.