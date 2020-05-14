تامر حسني طفلاً في فيلم سينمائي

انتشر قطع فيديو نادر للفنان المصري ​تامر حسني​، عبر "يوتيوب" يظهر فيه وهو طفل، أثناء مشاركته بالتمثيل في فيلم "​خط النهاية​". وقدّم تامر حسني في الفيلم دور طفل من أطفال الشوارع، حمل إسم "بندق". Advertisements أبطال فيلم "خط النهاية" هم ​صبري فواز​، ​نشوى مصطفى​، و "الطفل" تامر حسني، وهو من إخراج ​عمرو الليثي​. يذكر ان تامر كان قد نشر فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لمجموعة صور لزوجته بسمة بوسيل مع أغنيته "كل سنة وأنت طيب"، احتفالاً بعيد ميلادها

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