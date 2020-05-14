هنا الزايد ضمن أجمل 100 وجه في العالم!

أعلنت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ ترشيحها من قبل "تي سي كاندلر" التي تعنى في اختيار افضل من 100 وجه في العالم منذ الثمانينات لدوخل القائمة عن عام 2020. ونشرت هنا صورة للاعلان الذي وضع على صفحة الجهة المعنية على صفحتها على "تويتر" وعبرت عن سعادتها بهذا الانجاز وكتبت :شكرا لترشيحي في اجمل ١٠٠ وجه .

في العالم مشيرة الى انها ممتنة وتشعر انها سعيدة ومباركة بهذا الامر. ومن المتوقع ان تصدر النتائج في اواخر هذا العام بعد دراسة كاملة على كل المرشحين.

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وتنافس هنا الزاهد أيضا عدد من النجمات فى هذه المسابقة، حيث تم ترشيح الفناناتين اللبنانيتين نانسى عجرم وهيفاء وهبى.

كما تم ترشيح الفنانة ياسمين صبرى للدخول فى المسابقة مع هنا الزاهد والنجمتين اللبنانيتين.

ودخل بالقائمة عدد كبير من نجمات العالم، ومنهن جنيفر لوبيز، وكريستين ستيوارت، وسيلينا جوميز، وكيم كاردشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت.