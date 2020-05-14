حلا شيحة نائمة في كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد"

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نشرت حلا شيحة غبر صفحتها على "انستغرام" صورة لها وهي نائمة، وذلك من كواليس تصويرها مسلسل "خيانة عهد"، الذي يعرض حالياً في رمضان،
وعلّقت على الصورة : "أول ما بحط إيدي تحت خدي لازم أنام .. نمت من كترالتعب في التصوير يلا تصبحوا علي خير يا أحلي الناس".
يُذكر أن المسلسل من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، خالد أنور، خالد سرحان، بيومي فؤاد، من تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز.
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