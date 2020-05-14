الطفلة مريم تحرق الأحداث المقبلة من مسلسل البرنس دون قصد وتتسبب في ورطة لفريق العمل

بعفوية شديدة كشفت الطفلة «فريدة هشام»، التي جسدت شخصية الطفلة مريم بمسلسل «البرنس»، الأحداث المقبلة من المسلسل دون أن تقصد، حيث تحدثت فريدة بفيديو بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للقناة الأولى المصرية، وكشفت أن هناك أحداثاً كثيرة ستكون مفاجأة للجمهور.
وقالت فريدة إن فتحي سوف يقتل ياسر، وسوف يتزوج رأفت على زوجته، التي سوف تقوم بقتله بعد علمها بهذا الخبر.
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وأضافت فريدة أن عبدالمحسن سيصاب بخلل عقلي، وسوف يدخل مستشفى الأمراض العقلية، ليكون مصير فتحي القتل على يد رضوان، الذي سوف يشنقه داخل الورشة الخاصة به.
مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ورحاب الجمل وإدوارد وإخراج محمد سامي.
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