فريق عمل «رامز مجنون رسمي» يكذِّب بهاء سلطان: لم نطلب منه الظهور بالبرنامج

نفت إدارة برنامج «رامز مجنون رسمي»، والذي يقدمه الفنان رامز جلال حصرياً عبر شبكات قنوات مجموعة MBC، الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية، وتفيد بتواصل فريق الإعداد مع الفنان بهاء سلطان من أجل حلوله ضيفاً على مقالب هذا الموسم.

وأكد فريق البرنامج في أن ما نُشر على لسان المطرب بهاء سلطان على أحد المواقع الإخبارية وجاء عنوانه «بهاء سلطان: اعتذرت عن برنامج رامز لأنه قلة قيمة.. وربنا يرحم عم إبراهيم نصر»، هو تصريح عارٍ تماماً من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة.

كما تواصلنا مع فريق بهاء سلطان، والذي أكد أنه لم يعرض عليه البرنامج هذا العام أو العام الذي سبقه.

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بينما أكدت أميرة محروس، المسؤول الإعلامي لشركة «فري ميوزيك»، بأن الأخبار المتداولة حالياً على المواقع ومنسوبة لبهاء سلطان هي لفيديو قديم يعود لعام 2017، وأن بهاء لديه مشاكل مع شركة نصر محروس تمنعه من الظهور الإعلامي، وليس من حقه الظهور الإعلامي إلا بعد العودة للشركة أولاً والحصول على الموافقات، وأن ظهوره في إعلان لصالح أحد البنوك المصرية يعد مخالفاً للعقود الموقعة بيننا.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يُعرض برنامج «رامز مجنون رسمي» على «MBC مصر» يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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