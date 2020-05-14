نسليهان أتاغول: الوقت الحالي ليس مناسبا للإنجاب.. وهذه طبيعة علاقتي بزوجي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الأمومة ليست من أولويات النجمة التركية نسليهان أتاغول التي قالت في تصريحات صحفية إنها لا تفكر بالإنجاب في الوقت الراهن.

ليس ذلك وحسب، بل أوضحت بطلت مسلسل "ابنة السفير" أنها لم تقرر بعد متى تصبح أما، في حين تحدثت بالمقابل عن مدى سعادتها الكبيرة التي تعيشها مع زوجها الممثل قادير أوغلو.

وكانت صحف تركية نقلت على لسان نسليهان تأكيدها بأنها قررت مع زوجها قادير الإنجاب خلال هذا العام أي بعدما مر على زواجها ما يفوق الأربع سنوات.

غير أن نسليهان نفت هذه الشائعة وقالت: "الإنجاب موضوع جميل لكنه يحتاج للكثير من العوامل لكي ينجح كفكرة، كلانا الآن نلتزم الحجر المنزلي ولا نفكر به الآن".

وأضافت: "أريد أن أصبح أمًا وقادير أبًا وهذا شعور طبيعي يتمناه أي إنسان، لكن الوقت الحالي ليس مناسبًا لتحقيقه".

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وبشأن علاقتها بزوجها، قالت: "أحبه كثيرًا ونحترم بعضنا ونتخذ كل القرارات سويًا لذا لا نختلف إلا نادرًا".

وكانت الفنانة قد أثارت السخرية بين جمهورها بعدما اعترفت عن قيامها بعادة غريبة خلال فترة الحجر الصحي الذي تقيم فيه برفقة زوجها قادير دوغلو، وقالت إنها اعتادت أخذ كافة الكريمات الخاصة بالبشرة والشعر والمنظّفات من داخل غرفتها الخاصة بأي فندق تقيم فيه قبل مغادرتها.

وجاء اعتراف نسليهان خلال بث مباشر أجرته مع محبيها، فيما قال البعض منهم أنه أنه يمارس نفس العادة ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصة أن الفنادق تحصل على نظير مادي ضخم مقابل إقامتهم.

على صعيد آخر، قررت الجهة المنتجة لمسلسل "ابنة السفير" وقف التصوير لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، والالتزام بتعلميات الحفاظ على سلامة فريق عمل المسلسل والبقاء في منازلهم.