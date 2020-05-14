فارس كرم يسحق أحمد السقا.. ورزان مغربي تسخر من ضخامته (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم اللبناني فارس كرم، ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، مساء اليوم الأربعاء، في الحلقة العشرين، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان مواطنها فارس كرم، بالتعليق حول طوله الفائق وعرضه أيضاً، قائلة "أتأمل لبضع ثواني هذا الراجل الطويل العريض، النهاردة عندنا فارس وعندنا فارس آخر النهاردة واقفة بين فارسين.. والليلة بدنا نولعه.. كيف؟".

ورد عليها كرم منشدا: "والليلة بدنا نولعه الوحدة بدنا نودعه.. الليل كرمالي تعا روح واتركني معا"، ثم أنشد بعدها بناء على طلب السقا "ليه بتقصر تنورة تلحقها عيون الشباب"، ومن ثم شدا بأغنيته الأكثر انتشارا "نسوانجي"، وسط تفاعل كبير من السقا ورزان معه.

واستغل السقا الطول الفائق الذي يتميز به منافسه فارس كرم، في الفوز عليه بلعبة "كرة قدم" بالملعب الصغير، ثم انتصر السقا أيضا بتحدي "جر السيارة"، حيث كان السقا مُلما بها أكثر من كرم، لاعتياده عليها في الحلقات السابقة.

وأبدى كرم، مهارة عالية في التحدي الثالث "كلمة بالمقلوب"، والتي تعادل بها مع منافسه السقا، حيث اعتمدت على قوة النظر في رؤية الكلمة معكوسة وترجمتها خلال ثواني، ورغم أن أغلب الكلمات جاءت مصرية إلا أن اللبناني فارس كرم تفوق فيها.

وسخرت رزان من ضخامة حجم مواطنها فارس كرم خلال تحدي الحفر بالجروف، قائلة: "فارس ماسك الجروف بيده كأنه معلقة"، وبسبب اعتماد هذا التحدي على القوة والعضلات، انتصر به كرم على السقا.

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وانتصر فارس كرم على منافسه الفنان أحمد السقا، بنهاية البرنامج وحقق فوزا ساحقًا في التحدي الأخير الذي اعتمد على القوة لقطع الحبال، ليقرر بعدها فارس كرم التبرع لمستشفى 57357، لمعالجة سرطان الأطفال.

وكان النجم اللبناني فارس كرم، قد أعلن أخيرًا عن خبر زواجه رسميا، مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة بعد فترة من انتشار خبر ارتباطه، التي قد ضجت في وقت سابق بخبر زواجه من شابة تبلغ من العمر 35 عاما تدعى هبة عزيز، وتعمل مدرسة.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.