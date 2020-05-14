غدير السبتي: روح عبدالله بهمن تجنن.. وطولي مشابه لهؤلاء الفنانات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن سبب غيابها عن الدراما الرمضانية هذا العام، موضحة أنه لم يتم عرض أي عمل عليها داخل سباق الدراما الرمضاني.

وقالت غدير في تصريحات تليفزيونية :"أول شيء وبكل أمانة أنا ما إنعرض عليا أي نص.. ولكن إنعرض عليا نصوص خارج رمضان.. وأنا قدمت مسلسل "والدي العزيز" قبل رمضان وبعد هذا المسلسل دخلت تصوير مسلسل "عداني العيب" للأسف ما كملنا تصوير مع أنه عمل خفيف وكوميدي وشخصيتي فيه وايد حبيتها لأنها جديدة".

أما عن تجربة إصابة ابنتها وبنات شقيقتها بمرض كورونا، أوضحت أن ابنتها وبنات شقيقتها تعافين بشكل تام، مشيرة إلى أنها كانت تجربة صعبة عليها جدا، خاصة وأنها كانت تشعر بذنب كبير بسبب أن ابنتها هي التي نقلت العدوى لبنات شقيقتها بما فيهن الطفلة التي عمرها 4 سنوات.

وأشارت إلى أنها كانت واثقة أن ابنتها أسما ستتمكن من هزيمة هذا المرض، مضيفة أنها استغلت هذه الأزمة لكي تقوم بدور توعوي لجمهورها بالأعراض غير المتعارف عليها للجميع مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، مؤكدة أن دور الفنانة لا يجب أن يتم اقتصاره على تقديم التوتوريال والطبخات فقط فهناك دور أهم بكثير في مثل هذه الأزمات.

وعلقت على فرق الطول بينها وبين الفنان حسين المهدي، مشيرة إلى أن طولها الحقيقي 149 سم، وأنه نفس طول الفنانات المصريات مثل الفنانة سعاد حسني وشادية وفاتن حمامة.

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وأوضحت أنها قامت بتدريس النجمين حسين المهدي وعبدالله بهمن، لافتة إلى أن الأخير أبدع هذا العام في كل شيء، إن كان بالتمثيل والسوشال ميديا، وعلقت أيضا:" روجه تجنن وخفيفة".

وكانت غدير السبتي قد خرجت في مقطع فيديو "لايف" عبر إنستغرام، وهي تبكي برفقة إحدى صديقاتها التي تُدعى "روان"، وكانت هذه الصديقة تقول :"إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا"، دون أن تحدد البلد الذي تتحدث منه.

ووسط بكاء غدير السبتي أضافت صديقتها :"أنا عارفة إن الكويت تبي تسوي كنترول من الداخل لكن أتمنى تمر على خير".

وقالت السبتي: "قولي إن شاء الله وتعدي يا روان وترجعون لبيتكم"، وتابعت الفنانة الكويتية: "لازم الناس تعرف إن الموضوع مو سهل الموضوع وايد مصيبة إحنا مستسخفين الموضوع".