شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 20.. الشيخ رمضان عبد المعز يوضح معنى كلمة "كفر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث خاطفة شهدتها الحلقة العشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث زار الشيخ رمضان عبد المعز، أحد مشايخ الأزهر الشريف، الكتيبة 103 صاعقة، ليرفع معنوياتهم، ويفسر لهم كل الأسئلة التي تدور في رأسهم، خاصة بعد الحادث الكبير والغادر الذى أصاب زملاءهم المجندين فى الفرافرة، وراح ضحيته أكثر من 23 جنديا وضابطا.

وشرح الشيخ رمضان عبد المعز معنى كلمة "كفر"، التي دائما يصف بها الإرهابيون جنودنا الأبطال وضباطنا البواسل، فضلا عن طريقة تحليلهم آيات الله وتفسير القرآن الكريم بحسب أهوائهم وغايتهم القتالية.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.