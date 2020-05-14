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"ونحب تانى ليه" الحلقة 20.. شريف منير يصاب بفقدان ذاكرة جزئى بعد الحادث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 20 من مسلسل ونحب تاني ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، دخول عبد الله الروبي "شريف منير" وميرنا "سمر مرسي" المستشفى بعد تعرضهما لحادث سيارة أثناء رجوعهما من مرسى علم، وتذهب ياسمين للمستشفى عقب معرفتها ليخبرها دكتور عمرو "أحمد سعيد عبد الغني" بخطورة حالتهما ودخولهما في غيبوبة. 

 

بعد عدة أيام يفيق شريف من الغيبوبة، وعندما تدخل ياسمين عليه للاطمئنان مع صديقه دكتور عمرو والذي صرح لها بحالته بأنه لا يتذكر شيئا منذ الحادث، ينادى شريف عليها بحبيبتي ثم يسأل عن ابنتهما تيا، فتطمئنه ياسمين عليها فيسأل شريف عمرو عن موعد خروجه من المستشفى ويجيب فور تحسن حالته سيخرج، وهنا يطلب شريف من ياسمين ألا تبيت فى المنزل بمفردها مع تيا، وأن تذهب للمبيت عند والدتها.

 

تصاب ياسمين بحالة من الدهشة من ذلك الطلب، ولكنها سرعان ما تدرك أن عبد الله قد فقد جزءا من ذاكرته، ولا يتذكر أنهما قد انفصلا منذ أكثر من عام، فكيف تتصرف ياسمين في هذا الموقف هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة.

 

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجي. 

 

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