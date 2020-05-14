شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى الفنانة نور ومحمد رمضان فى كواليس مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية نور، صورا سيلفى من كواليس مسلسل البرنس، ضمت النجوم محمد رمضان وأحمد داش والمخرج محمد سامى وريم سامى عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "بعد ما أطمنا على أخويا ورضوان".





يشار إلى أن أحداث الحلقة العشرين من مسلسل البرنس، بدأت بمشهد جمع "نورا" ريم سامى و"علا" نور اللبنانية و"عادل" أحمد داش أثناء بحثهم عن "مريم" ابنة "رضوان البرنس" الشخصية التى يقدمها الفنان محمد رمضان فيما لم يعثروا عليها نهائيا .

واستكملت الحلقة بين كل من "نجية" الفنانة أحلام الجريتلى و"سميحة" الفنانة سلوى عثمان و"فدوى" الفنانة روجينا حول علاقة "فدوي" بـ"فتحي" الفنان أحمد زاهر وكيف تعرفا على بعضهما وتزوجا، فيما دخل "ياسر" الفنان محمد علاء وأخذته فدوى إلى الغرفة للحديث معه.

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وانتقل المشهد إلى السجن بين كل من "رضوان البرنس" محمد رمضان و"نورا" ريم سامى وصفاء الطوخى و"حمادة" الفنان محمد مهران وشقيقته "علا" نور اللبنانية بينما تحدث حمادة مع شقيقة رضوان وهو ما دفع رضوان البرنس لأن يرفض ذلك، مؤكدا له أنه لن يتحدث معها مرة أخرى .

واجتمع "فتحي" مع "فدوى" وأحد تجار المخدرات الشخصية التى يقدمها الفنان محمد غنيم وذلك من أجل التجارة فى الهيروين بعيدا عن الحشيش، بينما انتقل المشهد إلى الحارة، بينما تحدث ياسر مع رأفت حول علاقة الأول بفدوى، حيث كشف ياسر أنه لا يستطيع أن يبتعد عن فدوى نهائيا .

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.