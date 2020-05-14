فن ومشاهير

مسلسل البرنس الحلقة 20.. خروج محمد رمضان من السجن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل البرنس، الذى يعرض على قناتى dmc، وdmc دراما، مشهد "محمود" الفنان محمد جمعة الذي يرعى ابنة "رضوان" بعد أن عثر عليها فى موقف السيارات، وذهب للبحث عن منزل والدها في الشرابية، ولكنه صدم بعد سؤاله لأحد الأشخاص عن "رضوان" بسبب ما تعرض له من أشقائه، وقرر أن يرعى الطفلة وأدخلها المدرسة مع أبنائه. 

 

وجاء المشهد الثاني بين "رضوان البرنس" الفنان محمد رمضان و"حمادة" الفنان محمد مهران داخل السجن حيث تحدثا عن علاقة الأخير بنورا شقيقة رضوان الذي قال له رضوان إنه لا بد أن يبتعد عنها، خاصة أننا فى نظر الناس سوابق ورد سجون وهي مهندسة لها مشوارها وطريقها؛ حيث أكد له رضوان أنه يحبه وطلب منه أن يبتعد عن نورا نهائيا.

 

واستمرت الحلقة بأغنية للمطرب أحمد سعد استخدمها محمد سامي مخرج العمل بمشاهد كشفت عن مرور السنوات على جميع أشقاء رضوان البرنس وعليه هو أيضا في السجن، كما كشفت زواج "دكتورة شيماء" من رجل الأعمال الذي يجسده أيمن عزب، وخروج حمادة من السجن وذهابه إلى "فتحي البرنس" أحمد زاهر الذي طلب منه أن يعمل معه وهو ما وافق عليه فتحي، بينما كشف مشهد عن قيام والدة حمادة بطرده من المنزل بعد علمها بما فعله ابنها.

 

وكشفت الحلقة عن تخرج نورا من كلية الهندسة، بينما انتهت الحلقة بمشهد خروج رضوان البرنس من السجن والذي سجد أمام باب السجن بعد خروجه ليشكر الله. 

 

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

 

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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