شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 20.. أمير كرارة يودع جنوده فى مشهد مؤثر بعد عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثاً سريعة، حيث انتقل الرائد أركان حرب أحمد المنسى من سيناء إلى منطقة جديدة ليخدم بها، وترك سيناء بعد خدمة عام ونصف، وحيث شعر منسى بحزن شديد لتركه لسيناء.

وفى مشهد مؤثر ودع أسطورة الصاعقة أحمد منسى جنوده البواسل، وطالبهم أن يسامحوه إذ قصر فى حق أحد أو قسى على أحد منهم، وطالبهم بحبهم لبعض، وأن يستمروا في الدفاع عن أرض سيناء.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.