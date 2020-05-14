شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ خطة الانتقام من حلا شيحة وخالد سرحان فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل "خيانة عهد" بدء يسرا في تنفيذ خطة الانتقام من حلا شيخة وخالد سرحان، حيث قامت بالاتفاق مع جومانا مراد للإيقاع بين حلا وخالد سرحان وهو ما نجحت فيه بالفعل.

فيما قامت يسرا بشراء كمية كبيرة من المخدرات عن طريق جومانا مراد لتستخدمها في الانتقام من حلا شيحة وخالد سرحان، كما اشترت سيارة فارهة هدية لحلا شيحة.

وشهدت الحلقة أيضا قيام خالد سرحان بمصارحة عبير صبري بأنه يعرف أنها وراء توريطه في إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه عندما اتفقت مع صديقتها للعب عليه وإدخاله في علاقة معه لابتزازه.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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