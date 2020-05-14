شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتينو" الحلقة 20.. زواج عادل إمام من داليا البحيرى يفسد عقد قران ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 20 من مسلسل "فلانتينو" تعطيل عقد قران "رفاعة" نجل عادل إمام بالمسلسل، وذلك بسبب المأذون، حيث اكتشف الزعيم أنه نفس المأذون الذي قام بزواجه على داليا البحيري وعندما علم المأذون بأنه والد العريس وأن دلال عبد العزيز لا تعلم شيئا عن زيجة الزعيم من داليا البحيري أصر على إخباره، مما جعل حمدي المرغني يضع المنوم للمأذون للتخلص منه، وهو ما تسبب في إفساد عقد القران لتنشأ خناقة بين العريس وعروسته بسبب ما حدث.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.