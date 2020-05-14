شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 20.. عشماوى يصل ليبيا للقتال ويلتقى الشيخ عمر الرافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث بدأت الحلقة بحديث بين الرائد أركان حرب أحمد منسى – أمير كرارة وكريم العمرى، حول حادث الفرافرة، حيث أكد منسى أن هشام عمشاوى وأتباعه وراء الحادث، خاصة أن العملية تمت بطريقة تنفيذ عمليات الصاعقة وهو ما تربى عليه عشماوى، لاسيما أنه كان ضابطا سابقا، وأكد أن يوم الجمعة المقبل، سيأتى أحد مشايخ الأزهر ليقدم الدعم المعنوى لرجالنا البواسل، وطالب الجنود أن يقدموا الأسئلة للشيخ حتى يرد على كل ما يؤرقهم، ويرفع من معنويتهم.





وعلى الجانب الآخر، طلب أحد المجاهدين أن ينتقل عشماوى إلى الإسماعيلية ليتلقى العلاج بعد إصابته بطلق نارى في حادث الفرافرة، ولم يلق العلاج اللازم للشفاء الكامل، حيث رفض عشماوى الذهاب إلى الإسماعيلية، وقرر أن يهرب إلى ليبيا، حيث تذكر كلام الشيخ عمر الرافعى – أحمد الرافعى، أن ليبيا هي "يثرب المجاهدين"، وقرر أن يسافر فى القريب العاجل، وطلب عمشاوى أيضاً من عماد عبد الحميد – عابد عنانى، أن يحسم أمره بالذهاب معه من عدمه، ليصل عشماوى بالفعل إلى ليبيا بمصاحبة عماد عبد الحميد.

وفى مفاجأة أخرى خلال أحداث المسلسل، ساعد أحمد زوج شقيقة عشماوي، زوجة الأخير على التنقل من أسوان إلى الحدود ثم الوصول إلى السودان وذلك بناء على طلب زوجها عشماوي، وبعد فترة سيلتقى بها زوجها عشماوي في السودان ليأخذها إلى ليبيا.





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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.