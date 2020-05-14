شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان: أصلي وسأصلي بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة القديرة شريهان، إنها ستصلى من أجل الإنسانية وتدعو الله لمصر وشعوب العالم لتجاوز غمة فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع ليلة القدر.

ونشرت الفنانة شريهان، صورة لسجادة الصلاة من منزلها، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة :"‎﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ‏.. ‎أصلي وسأصلي ولنصلي جميعًا بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية .. أدعو الله سبحانه وتعالى لبلدي وشعبي وجميع الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم أجمع أن يكشف عنا هذه الغمة وأن يذهب عنا البلاء والوباء ويجعلنا جميعاً سالمين آمنين مطمئنين في سلامة وسلام".



الفنانة القديرة شريهان

وأضافت: "اللهم اجعل لنا في هذه الليالي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك وعفوك وإحسانك واجعلنا فيها مِمَن تتغير أقدارهم وأحوالهم للأفضل".

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ويشهد العالم غداً الخميس، فعاليات مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، فى الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الغد يعد يوماً تاريخياً تتوحد فيه قلوب بني البشر في شتى بقاع العالم تحت مظلة الأخوة الإنسانية للتضرع إلى الله بالصلاة والدعاء بصوت واحد كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده ومذهبه يجمعهم اليقين المطلق في قدرة الله ولطفه ورحمته بأن يحفظ البشرية ويرفع عنها وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ومثلت مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك - دعوة ملهمة للإنسانية جمعاء سيظل مشهدها الحضاري محفوظا في ذاكرة التاريخ الإنساني العالمي مدى الدهر.

وتشهد المبادرة تضامنا رسمياً وشعبياً في مختلف أنحاء العالم بدءًا بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضامنه مع المبادرة ودعمها وترحيب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وتلبيتهما لدعوة الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية إضافة إلى التفاعل العالمي الواسع من القادة والزعماء ورجال الدين والمنظمات الدولية الذين عبروا عن دعمهم ومشاركاتهم في الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية.