شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة فى أجواء تناسب رمضان.. هيفاء وهبى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية خلال أسبوع واحد تخضع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لجلسة تصوير، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا جديدة تطغى عليها "مُود" شهر رمضان الكريم، تبتعد فيها عن الملابس المكشوفة والإغراء وكتبت عليها "ليالى رمضان".

في سياق آخر كانت النجمة هيفاء وهبي قد كشفت عن قائمة مسلسلاتها المفضلة فى شهر رمضان، خلال فترة العزل المنزلى التى تقضيها فى منزلها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام" مشاهد من مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين وعلقت: "ألذ مسلسل".

كما نشرت صرة لمتابعتها لمسلسل "خيانة عهد" للنحمة يسرا، وتعلق: "المبهرة يسرا"، كما نشرت مشهدا للفنانة روجينا من مسلسل "البرنس" لتعبر عن حبها لها.

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