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كلاكيت تانى مرة فى أجواء تناسب رمضان.. هيفاء وهبى فى جلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية خلال أسبوع واحد تخضع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لجلسة تصوير، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا جديدة تطغى عليها "مُود" شهر رمضان الكريم، تبتعد فيها عن الملابس المكشوفة والإغراء وكتبت عليها "ليالى رمضان".

 

في سياق آخر كانت النجمة هيفاء وهبي قد كشفت عن قائمة مسلسلاتها المفضلة فى شهر رمضان، خلال فترة العزل المنزلى التى تقضيها فى منزلها بسبب انتشار فيروس ، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام" مشاهد من مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين وعلقت: "ألذ مسلسل".

 

كما نشرت صرة لمتابعتها لمسلسل "خيانة عهد" للنحمة يسرا، وتعلق: "المبهرة يسرا"، كما نشرت مشهدا للفنانة روجينا من مسلسل "البرنس" لتعبر عن حبها لها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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