شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: الناس صدقت شيرين فى «خيانة عهد» فأحبوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جومانا مراد، إنها عشقت شخصية شيرين الشريرة، والتي تقدمها حاليًا ضمن أحداث مسلسل «خيانة عهد»، مشيرة إلى أن الجمهور صدقها بهذا الدور المركب والصعب، ولذلك أحبها رغم السواد الشديد بداخلها.

وأضافت جومانا مراد، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة مساءاً»: «لقد تعاطف الجمهور مع شخصية شيرين رغم شرها، وهذا صعب للغاية، فكنت مرعوبة من ردود أفعال الجمهور، لكن الله لم يخيب ظني ولم يهدر تعبي بهذا العمل الدرامي».

وتابعت: «لا أحب تقديم الشخصيات التي لا تترك أثرًا في نفوس المشاهدين، فلذلك قررت تقديم دور مختلف بهذا الشكل، فهو يظهر إمكانيات الممثل بوضوح، فهي مغامرة محسوبة تم تكليلها بالنجاح».

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يذكر أن جومانا مراد، تقدم خلال أحداث مسلسل «خيانة عهد»، دور سيدة تتمكن من الإيقاع بطالب في كلية الطب في حبها، بالإضافة لكونها سببًا رئيسيًا في إدمانه للمخدرات وتأخره دراسيًا.. مما يجعلها تدخل في صراع مع والدته.

يذكر أن مسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وحلا شيحة، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج والعدل جروب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.