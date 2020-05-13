شكرا لقرائتكم خبر عن بوست مالون يتبرع بـ 40 ألف قناع طبي للعاملين بالخطوط الأمامية لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم العالمي بوست مالون يقدم المزيد من الاعمال الخيرية و تقديم المساعدات للعاملين بالخطوط الأمامية الذين يقاتلون فيروس كورونا " COVID-19 " من اطباء و ممرضين في الولايات المتحدة الامريكية.

أعاد النجم الشهير علامته التجارية " Shaboink " ، وقرربوست االتعاون مع منظمة الإغاثة الإنسانية Direct Relief في تقديم المساعدات علي طريقته الخاصة ، فقد تبرع مالون من خلال " Shaboink " بأربعين ألف قناع N95 للوجه إلى Direct Relief والتي ستوزع الأقنعة بعد ذلك على عمال الخطوط الأمامية الذين يقاتلون " COVID-19 " .

يذكر أن النجم البالغ من العمر 24 عاما فاجئ العالم مؤخرا بإعلانه أنه سيتبرع بمليون دولار أمريكى لجمعيات خيرية وطلب من معجبيه ومحبيه أن يساعدوه من أجل التبرع لبعض المحتاجين ، فكشف بوست مالون فى بيان "ليس لدى الجميع القدرة على التبرع، ولأن جمهورى هو الأفضل على الإطلاق، لذلك أريد أن أمنحهم فرصة التبرع للجمعيات الخيرية التى تعنى شيئا بالنسبة لهم"، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية وأبرزها "بيلبورد" و"نيويورك بوست".

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فالجمهور سيقوم باختيار الأماكن التى يتم التبرع لها سواء كانت من أجل المحاربين فى الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا "COVID-19"، أو الإغاثة من الكوارث، أو التعليم، أو التشرد، أو الجوع، أو الصحة العقلية، وغيرها.