مسلسل البرنس الحلقة 20.. أحمد زاهر يبدأ فى تجارة الهروين بعد توزيع الميراث

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل البرنس، الذى يعرض على قناتى dmc، و dmcدراما، طوال أيام شهر رمضان، بمشهد جمع "نورا" ريم سامى و"علا" نور اللبنانية و"عادل" أحمد داش أثناء بحثهم عن "مريم" ابنة "رضوان البرنس" الشخصية التى يقدمها الفنان محمد رمضان فيما لم يعثروا عليها نهائيا .

واستكملت الحلقة بين كل من "نجية" الفنانة أحلام الجريتلى و"سميحة" الفنانة سلوى عثمان و"فدوى" الفنانة روجينا حول علاقة "فدوي" بـ"فتحي" الفنان أحمد زاهر وكيف تعرفا على بعضهما وتزوجا، فيما دخل "ياسر" الفنان محمد علاء وأخذته فدوى إلى الغرفة للحديث معه.

وانتقل المشهد إلى السجن بين كل من "رضوان البرنس" محمد رمضان و"نورا" ريم سامى وصفاء الطوخى و"حمادة" الفنان محمد مهران وشقيقته "علا" نور اللبنانية بينما تحدث حمادة مع شقيقة رضوان وهو ما دفع رضوان البرنس لأن يرفض ذلك، مؤكدا له أنه لن يتحدث معها مرة أخرى .

واجتمع "فتحي" مع "فدوى" وأحد تجار المخدرات الشخصية التى يقدمها الفنان محمد غنيم وذلك من أجل التجارة فى الهيروين بعيدا عن الحشيش، بينما انتقل المشهد إلى الحارة، بينما تحدث ياسر مع رأفت حول علاقة الأول بفدوى، حيث كشف ياسر أنه لا يستطيع أن يبتعد عن فدوى نهائيا .

واستمرت الحلقة حيث جمع مشهد بين كل من علا الفنانة نور اللبنانية وأحد رجال الأعمال الذين يرتادون الفندق الذى تعمل فيه وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أيمن عزب، حيث طلبت منه أن يوجد عمل لصديقتها شيماء الفنانة دنيا عبد العزيز فى مصانع الأدوية التى يمتلكها وهو ما وافق عليه فورا.