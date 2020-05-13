شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بـ100 وش الحلقة 20.. نيللى كريم تقنع آسر ياسين بعملية نصب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "بـ100وش" باحتفال سكر "نيللى كريم" بخطوبة شقيقتها نادية بحضور أفراد العصابة، وخلال الخطوبة يتحدث "عمر " آسر ياسين مع سكر ويقنعها بحبه لها وأنه لن يتركها، ثم يذهب الجميع إلى مطعم للاحتفال بخطوبة نادية، وهناك يقابل عمر أصدقاءه وصديقه لوئ عمران "باسم الأمير"، وعند ذهاب عمر إلى دورة المياه يتحدث باسم مع سكر ويقدم نفسه لها على أنه رجل أعمال وعليهم أن يتعاونا سويا، ليشاهد عمر ما حدث وتنشب خناقة بينه وبين سكر ويحكى لها ماذا فعل باسم صديقه معه وزواجه من خطيبته شيرين.

وفى المشهد الثانى يوصل عمر "آسر ياسين" سكر "نيللى كريم" وشقيقتها إلى المنزل بعد الحفلة، وتقنع سكر عمر بضرورة النصب على صديقه باسم، لأنه يملك أموالا طائلة ولكن عمر يرفض، ويجمع أفراد العصابة للتخطيط لعملية النصب الجديدة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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