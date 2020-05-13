- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بـ100 وش الحلقة 20.. نيللى كريم تقنع آسر ياسين بعملية نصب جديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفى المشهد الثانى يوصل عمر "آسر ياسين" سكر "نيللى كريم" وشقيقتها إلى المنزل بعد الحفلة، وتقنع سكر عمر بضرورة النصب على صديقه باسم، لأنه يملك أموالا طائلة ولكن عمر يرفض، ويجمع أفراد العصابة للتخطيط لعملية النصب الجديدة.
يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل بـ100 وش الحلقة 20.. نيللى كريم تقنع آسر ياسين بعملية نصب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.