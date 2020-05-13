شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى وإليسا يهنئان فارس كرم بزواجه: مبروك يا عريس وبعد الأزمة نحتفل معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمتان اللبنانيتان نوال الزغبى وإليسا المطرب فارس كرم على زواجه الذى عقده مؤخرا، بعد إلحاح والدته عليه، متمنين له حياة سعيدة. وكتبت نوال، فى تهنئتها عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك فارس.. انبسطلك، من قلبى الله يهنيكون والفرحة اتضل عامرة ببيتكن.. مبروك يا عريس".



نوال الزعبى

من جانبها هنأته إليسا، قائلة: "بيلبقلك الفرح وإن شاء الله تعيشو حياة حلوة، مبروك لأوفى وأطيب الناس، وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك"، ليرد عليها فارس: "ما رح احكى كتير.. الله بيعرف انت شو بالنسبة الى، وانت بتعرفى.. عقبالك يا عين من عيونى"، وتعاود إليسا الرد، قائلة: "كيف أحبك".





اليسا

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وكان المطرب اللبنانى فارس كرم، أعلن لأول مرة عن زواجه رسميا، على الهواء بأحد البرامج الفنية، مؤكدا أنه أخذ هذه الخطوة بعد إلحاح والدته عليه، خاصة أن أمنيتها الأولى والأخيرة هى حضور فرحه، موضحا أنه تزوج منذ فترة قريبة جدا بعد شائعة زواجه الأخيرة.

وقال فارس كرم: "أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الشائعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر ".





وأضاف "أنا تزوجت بعد الشائعات اللى طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم"، لافتا أنه يتمنى أن يرزقه الله بطفل ليطلق عليه اسم "كرم" على أسم والده والذى كتب اسمه على يده.

وكانت ترددت أنباء مؤخرا عن زواج الفنان اللبنانى فارس كرم، صاحب الـ 46 عاما والمعروف بأنه أشهر عازب فى الوسط الفنى اللبناني، وذلك فى مسقط رأسه بجنوب لبنان وسط حفل زفاف عائلى بسيط حضره أهل العروسين وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان كتب الإعلامى اللبنانى إيلى باسيل عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك الفارس فارس كرم زواجه مبارحة من بنت الناس هبة عزيز إن شاء الله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن.. ألف مبروك ويقبرنى وائل كفورى اللى غناله بهالعرس الضيق الخاص واللى كان جايى جماله متلو متل العريس".

وكتب الإعلامى عماد هوارى: "أتوجه بأحر التهانى للنجم العزيز فارس كرم لزواجه من الانسة هبة عزيز بحفل اقتصر على أهل العريس والعروس، هبة من ضيعته جزين ، بالرفاه والبنين وزواجة الدهر .. لم أعلن عن الزواج سابقاً احتراماً لفارس وخصوصية حياته ، وبما أنه أعلن رسمياً الليلة كان الخبر أعلاه".