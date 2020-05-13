شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى ينشر صورة من كواليس "ملحمة البرث" فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص المخرج بيتر ميمي على مشاركة متابعيه بصور من كواليس تصوير مسلسل الاختيار، الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة ويجسد فيه قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي. ونشر ميمي عبر فيس بوك، صورة من كواليس ملحمة "البرث"، وظهر وهو يستند على سيارة تابعة للقوات المسلحة، وخلفه مبنى متهدم. وفى منشور آخر قال بيتر ميمى: "محدش عارف مين فينا هيشيل مين".



بيتر ميمى



ميمى

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وكانت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار شهدت استعادة ذكريات هدف مجدى عبد الغنى، فى مرمى هولندا، خلال مباريات كأس العالم 1990 فى إيطاليا، عندما كان "حربى" أحد رجال الجيش والمهندسين العسكريين، يقوم بتفكيك عبوة ناسفة، قائلا: "أنا مجدى عبد الغنى فى تفكيك العبوات".

ودار المشهد، حول تحذير أمير كرارة "أحمد المنسى" لـ"حربى" خلال تفكيك العبوة الناسفة، قائلا لمنسى: "متعرفش أنى أنا مجدى عبد الغنى بتاع تفكيك العبوات"، ليرد عليه منسى "أمير كراره" ضاحكا: "يعنى هتفك دى وتذلنا بيها طول العمر"، ليرد حربى: "أكيد يا فندم.. أومال حعيش أعمل ايه".

وكانت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشةon، شهدت أحداثا سريعة حيث استشهد الجندى "عبد الله" شقيق سعد _ محمود حافظ، والذى كان ينتظر الاحتفال بزواجه في عيد الأضحى عام 2014، وذلك أثناء استهداف كمين الفرافرة في شهر رمضان وقتل 24 من جنودنا وضباطنا البواسل، في حادث يخلوا من الرحمة الإنسانية.