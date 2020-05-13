شكرا لقرائتكم خبر عن "بصلى وبدعى".. أحمد زعيم يطرح ثانى دعاء دينى له فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطرح مؤخرا أيضا المطرب أحمد زعيم أغنيته المصورة الجديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "بص في المرايا"، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.
وتعد أغنية "بص فى المرايا" هى الثالثة التي قدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان خالد عز توزيع توما، و"اهو اهو" كلمات أيمن بهجت فمر وألحان عمرو مصطفى توزيع توما والأغنيتين من إخراج كريم نجيب.
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