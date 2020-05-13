شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تستعيد ذكريات احتفالها بعيد ميلادها فى مهرجان كان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الإعلامية الشهيرة ريا أبى راشد، ذكرياتها، من فعاليات مهرجان كان، وكيفية احتفالها بعيد ميلادها، خلال فعاليات المهرجان، ونشرت ريا فيديو ترقص فيه على أنغام الموسيقى مع طفلة صغيرة، عبر حسابها الرسمى بانستجرام، وعلقت عليه :" هيك كنت احتفل بعيد ميلادي خلال مهرجان كان كل سنة...صراحة ما بعرف مين هالخواجة يلي كان عم يرقص معنا بس لو كان هالسنة كنا طلبنا منه يبعدلو شي مترين ."

وفى سياق متصل احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا ابى راشد بعيد ميلادها الـ43، مع أسرتها الصغيرة زوجها وابنتها فى منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قام زوجها بإعداد كعك عيد ميلادها بنفسه.

ونشرت ريا صورة تجمعها بابنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: " قام زوجى بإعداد كعكة لى، وأعطتنى ابنتي قبلات لا نهاية لها وأرسل لى كل من أعرفه، والمعجبين، والأسرة، والأصدقاء، والزملاء رسائل من جميع أنحاء العالم".