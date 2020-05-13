شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى بعد طرح "فرصة نرجع": الأزمة هتعدى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة باسكال مشعلانى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها سعيدة بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح كليب "فرصة نرجع" مع إيساف، قائلة أن فكرة الأغنية تتماشى مع الظروف التى نمر بها حاليا، لافتة أنها قدمتها لحث الناس واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية خاصة اننا فى حاجة إلى الدعاء، وإن شاء الله ستزول هذه الأزمة وهتعدى على خير وذلك بالتقرب إلى الله فهو دائما المنجي من أي عقبات وأزمات، ولابد من التفاؤل فى هذه الفترة، متمنية استقرار الاوضاع خلال الفترة المقبلة، وأضافت انها سعيدة بمشاركة المطرب ايساف معها فى الكليب خاصة انه يتميز بصوت قوى .

وكليب فرصة نرجع من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فني أحمد حسني.

وتقول كلمات الأغنية : تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحه .

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وكان رمضان محمد مؤلف الأغنية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ"عين"، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب إلى الله ويعود الكل للاحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنية.

فى سياق آخر، تتعاون باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل اسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة، حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.