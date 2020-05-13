شكرا لقرائتكم خبر عن رز شايط وملوخية صايصة.. اعرف مائدة أحمد حلمى بعد تحوله لـ"طباخ".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بصور له من داخل المطبخ، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يرتدي ملابس "طباخ". وكتب حلمي على الصور التي التقطها داخل مطبخه: "تحبوا تفطروا إيه؟ أنا طابخ بنفسي.. في رز شايط وملوخية صايصة ومكرونة معجنة ولحمة معرفش مالها، تقريبا مقددة".

واستغل النجم أحمد حلمي فترة العزل الصحي المنزلي التي يعيشها الجميع بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى التدريبات من داخل منزله بعد توقف النشاط الرياضي وغلق جميع الأندية وصالات التدريب.

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ونشر حلمي مقطع فيديو منذ أيام، وهو يقوم بالتدريبات داخل منزله في شهر رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقاً: "تمرينات القطايف"، والتي ظهر فيها وهو يردد أسماء الأطعمة الشهية التي يتناولها في شهر رمضان مع التمرين.



احمد حلمى

وانضم النجم أحمد حلمى، منذ أسابيع، إلى مبادرة الخير على إنستجرام، التى سيشارك متابعوه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام.

وعن اختياره سفيرًا للمبادرة قال الفنان أحمد حلمى فى بيان: "تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقّف طوال شهر رمضان".