شكرا لقرائتكم خبر عن فرحتلك كتير .. هيفاء وهبى تهنئ فارس كرم على زواجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، المطرب فارس كرم على زواجه، متمنية له حياة زوجية سعيدة، وغردت هيفاء عبر حسابها على تويتر، قائلة:" مبروووك فارس، فرحتلك كتير وإن شاء لله بتتهنوا".

وكان المطرب اللبناني فارس كرم قد أعلن لأول مرة عن زواجه رسميا، علي الهواء بأحد البرامج الفنية، مؤكدا أنه أخذ هذه الخطوة بعد إلحاح والدته عليه، خاصة وأن أمنيتها الأولى والأخيرة هي حضور فرحه، موضحا أنه تزوج منذ فترة قريبة جدا بعد شائعة زواجه الأخيرة.

وقال فارس كرم :" أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الشائعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر ".

وأضاف قائلا :"أنا تزوجت بعد الشائعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم"، لافتا إلى أنه يتمني أن يرزقه الله بطفل ليطلق عليه اسم "كرم" على أسم والده والذى كتب اسمه علي يده.

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وكانت ترددت أنباء مؤخرا عن زواج الفنان اللبناني فارس كرم، صاحب الـ 46 عاما والمعروف بأنه أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني، وذلك في مسقط رأسه بجنوب لبنان وسط حفل زفاف عائلي بسيط حضره أهل العروسين وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان كتب الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، عبر حسابه بموقع تويتر :"مبروك الفارس فارس كرم زواجه مبارحة من بنت الناس هبة عزيز انشالله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن.. ألف مبروك ويقبرني وائل كفوري اللي غناله بهالعرس الضيق الخاص واللي كان جايي جماله متلو متل العريس".

وكتب الإعلامي عماد هوارى :"اتوجه بأحر التهاني للنجم العزيز فارس كرم لزواجه من الانسة هبة عزيز بحفل اقتصر على أهل العريس والعروس ، هبة من ضيعته جزين ، بالرفاه والبنين وزواجة الدهر .. لم أعلن عن الزواج سابقاً احتراماً لفارس وخصوصية حياته ، وبما أنه أعلن رسمياً الليلة كان الخبر أعلاه".