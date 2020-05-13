شكرا لقرائتكم خبر عن للا فضة: نجاحى فى "البرنس" مش صدفة وحصلت على دروس فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة "للا فضة" لـ"الخليج 365"، التى جسدت شخصية "ليلى" في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، إنها سعيدة برود الفعل والإشادات التى تلقتها بعد ظهورها في المسلسل، مشيرة إلى أن تلقت التهانى من عد كبير من الفنانين ومنهم الفنانة ريهام عبد الغفور ونيللى كريم وحجاج عبد العظيم وآخرون، مضيفة إلى أنها تستقبل التهانى حتى الآن.

وعن دورها أكدت انها تسعى جاهدة منذ فترة أن تقدم دوراً مهماً في أحد المسلسلات، حتى عرفت أن المخرج محمد سامى كان يبحث عن وجه جديد ويكون لديه موهبة الغناء، وتقدمت بالفعل لـ"أوديشن" مع المخرج المنفذ الأول محمد عبد السلام، والذى أسند إلى شخصية ليلى، التي أحمد الله عليها وعلى نجاحها.

وأشارت للا فضة، إلى أنها عندما أخبرها المخرج محمد سامى أنها ستقدم شخصية ليلى، ظلت تجتهد وتدرس الشخصية، وتلقت عدة دروس فى التمثيل، لتقدم دورها ببراعة من أول مرة، لافتة إلى أنها كانت تعقد بروفات مع الممثل أحمد داش قبل التصوير حتى يصلوا لأعلى مراحل الإتقان في الشخصيات.

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للا فضة خطفت ‏الأنظار إليها في مسلسل البرنس الذى يلعب بطولته النجوم محمد رمضان وأحمد زاهر، ومن المعروف عن "لِلّا" أنها ‏مطربة تقدم نوعا مختلفا من الموسيقى على طريقة "الأندرجراوند" ويعد "البرنس" التجربة الثانية لها فى ‏مجال التمثيل، بعد أن شاركت قبل عامين فى فيلم قصير يحمل اسم "عزومة الليلة دى".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ‏ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض ‏المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، ‏و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.‏















