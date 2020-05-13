شكرا لقرائتكم خبر عن "فى وسط السكة".. بلاك تيما يطرح أحدث كليباته الغنائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفريق الغنائي "بلاك تيما" أحدث كليباته بعنوان "فى وسط السكة"، عبر القناة الرسمية للفريق بموقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد بحر، وتوزيع فادى بدر، وناى أحمد خيري، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتقول كلمات الأغنية: "في وسط السكة بنحارب .. ونتباعد ونتقارب.. وتبعدنا الحياة عنك.. وتايهين كلنا في قارب".

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بلاك تيما تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ويتكون من ثلاثة شباب هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، بالإضافة إلى 8 من العازفين، شارك الفريق بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، وطرح ثلاثة ألبومات هى "بحار"، "غاوي بني آدمين"، "لون الكاكاو".

وحصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر، وتم ترشيح الفريق للعديد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".

وأخر ألبومات فريق بلاك تيما حمل اسم "لون الكاكاو"، وضم 5 أغنيات متنوعة، ويعد نقلة موسيقية كبيرة، تولى توزيعه هانى ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازى وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، ومهندس الصوت ماهر صلاح.