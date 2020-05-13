شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..اعرف قصة بحث إمينيم وليل واين عن كلمات أغانيهم على" google " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع البعض أن اثنين من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم يقوموا البحث عن كلمات الأغاني الخاصة بهم عبر الإنترنت أثناء وجودهم في الاستوديو لتجنب تكرار الكلمات .

فقد أكد النجم العالمي ليل وأين اثناء لقاءه مع النجم إيمنيم في " Young Money Radio " الذي يبث علي " Apple Music " بأنه قبل أن يبدئ في تسجيل اغنية جديدة غالبا ما يلجأ إلى موقع " Google " لكي يتحقق من أنه لا ينسخ كلمات اغنياته القديمة وهو واحد من أغرب التصريحات التي من الممكن أن يسمعها عشاق ليل البالغ من العمر ( 37 عاما ) ، و قد فاجئ إيمنيم البالغ من العمر ( 47 عاما ) ليرد عليه مؤكدا له أنه يقوم بذلك أيضا بمجرد دخوله الاستوديو.

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من خلال استضافة إمينيم بالبرنامج الإذاعي أكد النجم الشهير أنه سيتبرع بمبلغ 250،000 دولار لمؤسسته الخيرية ، مؤسسة مارشال ماذرز ، و التي تلتزم بدعم الشباب المحرومين في ديترويت.

يذكر أن إيمنيم بدء مسيرته الفنية عام 1988 و استطاع أن يقدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " Lose Yourself " و " 8 Mile " و " Venom " ، و غيرهم .