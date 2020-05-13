زوجة الفنان ” إبراهيم نصر ” تكشف اللحظات الأخيرة في حياته

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:55 مساءً - خرجت زوجة الفنان الراحل ” إبراهيم نصر ” بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن اللحظات الأخيرة من حياة زوجها قبل وفاته .

خاصة بعد ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية أن وفاته جاءت بعد صراعه مع المرض .

فقالت زوجة إبراهيم نصر إنه لم يكن يعاني من أية أمراض نهائيا وأن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ .

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وأضافت إنه كان كان بصحة جيدة حتى قبل رحيله بنصف ساعة إلى أن شعر بدوار وطلب منها أن تحضر له علاجا للدوار .. وبعد فترة وجيزة أصابه القيء ولفظ أنفاسه الأخيرة .

وأشارت إلى أن ما تمت كتابته في شهادة الوفاة عن السبب بها هو ضعف في عضلة القلب .

يذكر أن الفنان ” إبراهيم نصر ” رحل عن عالمنا يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز ال 70 عاما .