جنيفر لوبيز تروج للكتاب الجديد لابنتها "إيمى".. اعرف التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020

أعلنت النجمة العالمية جينفير لوبيز عن إطلاق كتاب لابنتها الصغيرة "إيمى" فى الأسواق، شهر سبتمبر المقبل، تحت عنوان "إلهى ساعدنى". ونشرت جنيفير لوبيز صورا لابنتها تحمل الكتاب عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت عليها: "فخورة جدا، بجوز الهند الخاصة بى، إيمى، حيث تشارك صلواتها اليومية الخاصة في كتابها الأول LORD Help Me! سيقدم هذا الكتاب للعائلات طريقة لتبني سلام وقوة الإيمان اليومي، ولن يكون الكتاب فى الأسواق قبل 29 سبتمبر، ولكن يمكنك الطلب المسبق على الرابط في سيرتي الذاتية.



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إيمى ابنه جنيفر لوبيز

حساب جنيفر لوبيز

وفى سياق آخر احتفلت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، وخطيبها أليكس رودريجيز، مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين.

ونشر أليكس رودريجيز، نجم البيسبول الأمريكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بخطيبته جينيفر وأولاد وبنات كل منهما، ومعهما فانسيا براينت زوجة اللاعب الراحل وابنتها ناتاليا، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا جيجى، إننا نفتقدك كثيرا، أنت دائما فى قلوبنا".