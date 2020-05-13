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شكرا لقرائتكم خبر عن بيل كيلنتون والأمم المتحدة يحتفلان بعيد ميلاد ستيفى واندر السبعين والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
احتفل بيل كيلنتون، الرئيس الأمريكى الأسبق، والأمم المتحدة، بعيد ميلاد النجم الموسيقى الشهير "ستيفى واندر"، متمنين له عيد ميلاد مميز فى عامه الـ70.
وقال كلينتون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عيد ميلاد 70 سعيد ستيفى واندر".
بيل كلينتون
فيما نشر الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر "تويتر" صورة للمغنى الشهير وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد لمبعوث الأمم المتحدة للسلام، ستيفي واندر، عمل بلا كلل للترويج لعالم أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة".
الأمم المتحدة
وكان النجم العالمي ستيفي واندر قد أعلن خلال إحيائه حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان "British Summer Time Festival" في لندن يوليو الماضى، أنه سيخضع لعملية جراحية كبرى، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، وتناقلته على الفور المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها جاست جيرد.
كشف إيقونة الموسيقى أنه سيخضع لعميلة جراحية وهي "زرع الكلى"، واستكمل ستيفي كلامه مطمئنًا جمهوره: "أنا بخير، وهناك متبرع.. وكل شيء يسير بخطى جيدة".
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