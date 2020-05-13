ريا أبى راشد تستعيد ذكريات احتفالها بعيد ميلادها فى مهرجان كان.. فيديو

الأربعاء 13 مايو 2020

استعادت الإعلامية الشهيرة ريا أبى راشد، ذكرياتها، من فعاليات مهرجان كان، وكيفية احتفالها بعيد ميلادها، خلال فعاليات المهرجان، ونشرت ريا فيديو ترقص فيه على أنغام الموسيقى مع طفلة صغيرة، عبر حسابها الرسمى بانستجرام، وعلقت عليه :" هيك كنت احتفل بعيد ميلادي خلال مهرجان كان كل سنة...صراحة ما بعرف مين هالخواجة يلي كان عم يرقص معنا بس لو كان هالسنة كنا طلبنا منه يبعدلو شي مترين ."



وفى سياق متصل احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا ابى راشد بعيد ميلادها الـ43، مع أسرتها الصغيرة زوجها وابنتها فى منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قام زوجها بإعداد كعك عيد ميلادها بنفسه.

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ونشرت ريا صورة تجمعها بابنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: " قام زوجى بإعداد كعكة لى، وأعطتنى ابنتي قبلات لا نهاية لها وأرسل لى كل من أعرفه، والمعجبين، والأسرة، والأصدقاء، والزملاء رسائل من جميع أنحاء العالم".

وتابعت:" أنا دائما أقول أننى أكثر فتاة محظوظة فى العالم.. الكثير من الحب وملايين من الشكر لكم جميعا".

وحرصت النجمة كندة علوش علي تهنئتها حيث علقت قائلة :" عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويبارك عائلتك الجميلة"، كما كتبت النجمة صبا مبارك :" عيد ميلاد سعيد حبي .. أفتقدك".

وكانت نشرت النجمة يسرا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع ريا، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لامرأة غير عادية وصديقة مذهلة، لقد مضى بعض الوقت منذ آخر لقاء لنا، أفتقدك كثيراً يا عزيزتى، الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة".

من جانبها، ردت ريا أبى راشد، على رسالة النجمة يسرا، قائلة: "شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة الرائعة، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".