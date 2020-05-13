"بصلى وبدعى".. أحمد زعيم يطرح ثانى دعاء دينى له فى رمضان.. فيديو

الأربعاء 13 مايو 2020

طرح المطرب أحمد زعيم ثانى دعاء دينى له خلال شهر رمضان الحالى، بعنوان "بصلى وبدعى"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، من كلمات هانى صارو، وألحانه، وتوزيع الموسيقى عادل عايش. وكان المطرب أحمد زعيم طرح مؤخراً أغنية دينية بعنوان "ع الخير قدرنى"، من كلمات الشاعر محمد عاطف، وتوزيع توما، ويقول الدعاء: يا رب على الخير قدّرنى.. فى الدنيا والآخره أُسترنى.. وارزقنى عفوك يا رحمن.. أكرمنى سهلّ لى أمورى.. وابعدنى عن شر غرورى.. نوّر طريقى ف كل مكان".



وطرح مؤخرا أيضا المطرب أحمد زعيم أغنيته المصورة الجديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "بص في المرايا"، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.

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وتعد أغنية "بص فى المرايا" هى الثالثة التي قدمها أحمد زعيم على طريقة الفيديو كليب بعد أن قدم من قبل "البرود" كلمات أيمن بهجت قمر ألحان خالد عز توزيع توما، و"اهو اهو" كلمات أيمن بهجت فمر وألحان عمرو مصطفى توزيع توما والأغنيتين من إخراج كريم نجيب.