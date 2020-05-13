"رضوان البرنس" تريند تويتر تزامنا مع عرض الحلقة 20

الأربعاء 13 مايو 2020

تصدرت شخصية "رضوان البرنس" التى يقدمها النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" تريند تويتر كأثر الهاشتاجات المستخدمة على موقع التدوينات القصيرة، وذلك بعد النجاح الذى يحققه العمل يوميًا حتى الوصول إلى الحلقة رقم 20 من الأحداث.



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كما سيطر مسلسل "البرنس" على موقع "يوتيوب" حيث دخلت 6 مشاهد من المسلسل فى الحلقتين الماضيتين فى قائمة الأكثر رواجا بملايين المشاهدات، وخاصة مشهد الطفلة فريدة حسام أو "مريم" والتي تقوم بدور ابنة الفنان محمد رمضان فى المسلسل بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر فى الشارع، حيث تخطي المشهد حاجز 3 مليون مشاهدة حتي الآن.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.