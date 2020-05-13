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شكرا لقرائتكم خبر عن احمد السقا يفجر مفاجأة على الهواء والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
أكد الفنان أحمد السقا أنه قام بعمل فريق لتعليم فنون "الأكشن في مصر مؤكدا أن هناك صعوبة لإنشاء أكاديمية كاملة من أجل تعليم ذلك.
في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا".
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