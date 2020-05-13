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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب أيمن نور من تامر أمين الانضمام للجماعة الإرهابية..والإعلامية يعترف على الهواء والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
اعترف الإعلامى تامر أمين أنه بعد ثورة 30 يونيو سافر إلى لبنان وأثناء ذلك التقى بـ الإخواني الهارب أيمن نور. وتابع أمين فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلا:" كنت وقتها بحب أمين نور وكنت عايز ارجعه مصر، لكن فى الوقت الحالى زعلان منه جدا".
وأضاف تامر أمين إن الإخوانى الهارب أيمن نور كان صديقه جدا، وكان يرى أنه شخص مختلف ولديه أفكار مختلفة فى السياسة.
وأوضح أمين، بعد ثورة 2011 بدأ يلاحظ تغيرات فى سلوك أيمن نور، وبدأ التقرب من جماعة الإخوان الأرهابية، معقبا:" حسيت ان ده مش أيمن نور اللى أنا أعرفه ثم كانت الصدمة الكبرى بعد ثورة 2013 ، عندما علم بهروبه.
وتابع: إلتقيت إيمن نور فى لبنان وتحدثت معه قائلا:" هربت ليه ما صدقنا أن البلد رجعت لنا فى 2013 وخلصنا من التنظيم الإخواني، وفرصه الديمقراطية وبناء الدولة.
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